Шмигаль - про енергетичну безпеку України: Функціонують чотири атомні електростанції, всі гідроелектростанції та ТЕЦ

Шмигаль - про енергетичну безпеку України: Функціонують чотири атомні електростанції, всі гідроелектростанції та ТЕЦ

Кабмін також узгодив повне скасування акцизу на пальне.

Кабінет міністрів України слідкує енегетичною безпекою держави на тлі війни з Росією.

Про це у зверненні заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Наразі функціонують чотири атомні електростанції, всі гідроелектростанції, ТЕЦ. Є домовленості з Польщею на постачання додаткових партій вугілля залізницею. Для економії вугілля Уряд прийняв рішення, що українські ТЕС будуть отримувати газ за пільговою ціною.

Запаси газу зараз на рівні близько 9,5 млрд кубометрів. Продовжується імпорт газу з Угорщини, Словаччини та Польщі. "Укргазвидобування" продовжує видобуток газу на всіх об’єктах, крім тих, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення, там, де відбуваються бойові дії.

Для покращення забезпечення автомобільним пальним вчора Уряд подав для ухвалення Верховною Радою України законопроект, що скасовує акциз на пальне та знижує ставку ПДВ з 20% до 7%. Це суттєве зменшення розміру податків дозволить стабілізувати ціни та не допустити дефіциту. Також розглядаємо пропозицію зниження ПДВ до 0% у разі, якщо логістичні витрати постачальників палива будуть зростати.

Також ведемо перемовини з найбільшими світовими компаніями щодо постачання бензину та дизелю, напрацьовуємо нові логістичні ланцюги постачання цих продуктів до України", - зазначив урядовець.

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