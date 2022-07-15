Шмигаль - про опалювальний сезон: "Коли твій географічний сусід - терорист, маємо готуватися до будь-яких сценаріїв"

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що достатня кількість запасів газу й вугілля та готовність до екстрених ситуацій — серед основних аспектів підготовки до опалювального сезону.

Уряд вже три місяці активно готується до різних сценаріїв проходження опалювального сезону в Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 15 липня.

"Продовжується закачування газу в українські підземні газові сховища. Станом на сьогодні Україна вже має 11,3 млрд кубів газу. Всього з початку року було закачано майже 3 млрд кубометрів блакитного палива. Створено можливості для фізичного реверсу газу з Європи. Попри воєнні дії, видобуток газу державною компанією "Укргазвидобування" майже не зменшився. "Нафтогазу" поставлене завдання до початку опалювального сезону мати у сховищах 19 млрд куб. м газу", — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, станом на середину липня Україна вже має 1,5 млн тонн вугілля, що в 2,5 раза більше, ніж визначені офіційними документами гарантовані запаси на цей час.

Окремо прем’єр зазначив, що продовжується нарощуватися і власний видобуток, а також формуються домовленості з країнами-партнерами, аби на початок опалювального сезону наші запаси вугілля становили понад 2 мільйони тонн.

На закупівлю резервного обладнання для регіонів, у яких можуть виникнути екстрені ситуації, уряд виділив 1,4 мільярди гривень.

"Коли твій географічний сусід — неадекватний терорист, маємо готуватися до будь-яких сценаріїв", — підсумував він.

Нагадаємо, що експерт з питань енергетики в Україні заявив, що Україні та країнам ЄС не треба сподіватися на комфортне проходження зими.