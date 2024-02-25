Доступ до заморожених активів РФ: Шмигаль розповів про плани на 2024 рік

Наразі є проблеми з конфіскацією коштів.

Україна 2024 року має плани отримати доступ до доходів від заморожених російських активів, які зосереджені за кордоном. Загальна сума – понад 300 млрд доларів.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у ході свого виступу на форумі "Україна. Рік 2024".

"Це є величезним ресурсом для нашої стійкості та відновлення. План мінімум на 2024 рік – перейти до використання доходів від цих заморожених активів", – зазначив він.

Нагадаємо, йшлося про те, що Україна може отримувати до 15 мільярдів євро щороку.

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