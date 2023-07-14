Шмигаль про саміт НАТО у Вільнюсі: "Формуємо нову архітектуру безпеки та гарантії для майбутнього України"

За словами прем'єр-міністра, погоджена декларація - це перший крок до того, щоб Україна була захищеною і сильною.

Саміт НАТО у Вільнюсі продемонстрував силу та абсолютну підтримку з боку проукраїнської коаліції.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Разом із нашими партнерами формуємо нову архітектуру безпеки та гарантії для майбутнього України. Без сумнівів: Україна буде в НАТО. Це позиція, яку підтримують усі країни Альянсу. У Вільнюсі за участю Президента Володимира Зеленського лідери країн G7 погодили Спільну декларацію про підтримку України. Ця декларація — фундамент і перший крок до того, щоб Україна була захищеною і сильною”, - наголосив Денис Шмигаль.

За його словами, ще один успіх саміту у Вільнюсі — нові суттєві пакети військової допомоги від різних союзників.

Нагадаємо, що Воллес прокоментував свої слова про "недостатню вдячність України".

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