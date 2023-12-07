Шмигаль прокоментував ситуацію в енергосистемі: "Ми закликаємо усіх та кожного зменшити споживання"

В українській енергосистемі зараз спостерігається дефіцит потужності. До цього призвели зниження температури, аварійні ремонти, обмежена робота сонячних електростанцій через хмарну погоду.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Що відбувається

За словами Шмигаля, "Укренерго" наразі змушене залучати аварійну допомогу з Європи. Це екстрений захід, він не завжди гарантований.

"Тому зараз Уряд та енергетики закликають всіх і кожного зменшити споживання електроенергії. Особливо з 9 до 19", – наголосив він.

Так, українців закликали:

не вмикати одночасно потужні електроприлади;

переносити прання на нічні години;

вимикати світло в приміщеннях, які не використовується.

Крім того, торговельні центри, магазини, ресторани можуть зменшити інтенсивність освітлення вивісок та вітрин. Підприємства просять переглянути свій виробничий процес з точки зору енергоефективності.

"Все це дозволить уникнути запровадження графіків відключень. Відповідальне споживання електроенергії кожного з нас – це світло для всіх", – каже Шмигаль.

Наші енергетики й ремонтні бригади продовжують докладати максим ум зусиль для стабілізації ситуації. Відновлювальні роботи тривають 24/7. Україна також залучає допомогу від партнерів з метою посилення генерації.

Зауважимо, через обстріл з боку російських окупантів зупинили роботу два блоки ТЕС, які працювали на прифронтовій території. Міненерго закликало українців до ощадливого споживання.

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