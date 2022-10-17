Шмигаль: Російські терористи атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях

РФ дронами та ракетами намагалася атакувати об'єкти енергетики в 3 областях України.

Сьогодні вранці, 17 жовтня, російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зафіксовано також 5 "прильотів" у Києві.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки. Наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання", - проінформував він.

Денис Шмигаль також зазначив, що кожен регіон має план антикризового реагування. а також попросив українців заощаджувати електроенергію особливо в пікові години.

Атака дронами-камікадзе Києва:

Нагадаємо, що понеділок 17 жовтня вранці у центрі Києва пролунали вибухи, над однією з нежитлових будівель здійнялися клуби диму. На місці "прильоту" почалася пожежа.

Міський голова Києва опублікував світлину з уламками одного з іранських дронів-камікадзе, які атакували столицю.

З-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки. Пізніше рятувальники врятували пенсіонерку.

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