Шмигаль: Російські терористи атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях

РФ дронами та ракетами намагалася атакувати об'єкти енергетики в 3 областях України.
Сьогодні вранці, 17 жовтня, російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зафіксовано також 5 "прильотів" у Києві.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки. Наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання", - проінформував він.
Денис Шмигаль також зазначив, що кожен регіон має план антикризового реагування. а також попросив українців заощаджувати електроенергію особливо в пікові години.
Атака дронами-камікадзе Києва:
Нагадаємо, що понеділок 17 жовтня вранці у центрі Києва пролунали вибухи, над однією з нежитлових будівель здійнялися клуби диму. На місці "прильоту" почалася пожежа.
Міський голова Києва опублікував світлину з уламками одного з іранських дронів-камікадзе, які атакували столицю.
З-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки. Пізніше рятувальники врятували пенсіонерку.
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