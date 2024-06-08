Шмигаль розкрив правду про руйнування в енергосистемі – що і на скільки зруйнувала РФ

Кабмін працює над тим, щоб до зими мати якомога більше генерації.

Ситуація в енергетиці України дуже складна. Росія зруйнувала 50% спроможності генерації електроенергії. Станом на сьогодні, через ракетні і дронові атаки, ми втратили 9,2 ГВт – це половина нашої потужності, з якою ми проходили минулу зиму.

Про це в ефірі телемарафону розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Фактично 42 енергетичні блоки зруйновані. 27% великих теплових електростанцій (ТЕС) залишаються в робочому стані, 73% ТЕС зруйновані або пошкоджені і не працюють. 20 гідроенергетичних блоків не працюють – це 1,3 ГВт потужності", - розповів прем'єр.

Шмигаль додав, що уряд працює над відновленням, щоб запустити до опалювального сезону якомога більше генерації.

"Ми працюємо над захистом, для того, щоб захистити те, що відновлено і те, що збережено. Ми працюємо над збільшенням імпорту електроенергії з Європейського союзу. Ми домовляємося з Єврокомісією, щоб спроможність імпортувати була відкрита максимально", - запевнив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні заборонили користуватися кондиціонерами – Шмигаль пояснив, кому саме.

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