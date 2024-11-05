Шмигаль розкрив, яка ситуація з газом буде в Україні цього опалювального сезону

Україна має достатньо власних запасів газу для проходження опалювального сезону 2024-2025 і не планує імпортувати паливо взимку.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"На прийдешню зиму маємо достатньо власних енергетичних ресурсів", - сказав він.

За його словами, запасів газу в підземних сховищах вистачить для побутових споживачів, для теплокомуненерго, для бюджетних установ.

"При цьому, формуючи запаси, ми врахували й потреби в роботі газових установок децентралізованої генерації", - додав прем’єр.

Шмигаль повідомив, що це буде вже другий опалювальний сезон поспіль, коли використовується лише український газ.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз України" повідомив, що наростив видобуток і планує пройти зиму за рахунок лише українського газу. Також є запас газу, закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.

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