Шмигаль розповів, чи є "конкретика" щодо звільнення ЗАЕС

Міжнародні партнери поки не знають, коли росіяни можуть піти із Запорізької АЕС.
Міжнародні партнери України поки не мають конкретної інформації щодо планів Росії вивести окупаційні війська з території Запорізької атомної електростанції.
Про це заявив Денис Шмигаль під час візиту до Парижа в ефірі національного телемарафону, у слоті 1+1.
"Стосовно звільнення Запорізької атомної станції: поки що конкретики у наших партнерів, на жаль, немає. Росіяни поки що надзвичайно складно відносяться до цього об'єкта, і ми розуміємо, що маємо, як і всю нашу землю, звільняти всі наші об'єкти, усі наші міста. Поки що там працює спостережна місія (МАГАТЕ. – Ред.), інших новин станом на сьогодні немає", – сказав прем'єр.
Шмигаль підтвердив, що МАГАТЕ збирається "найближчим часом" направити технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні. Він пояснив, що такий крок надзвичайно важливий з точки зору безпеки українських АЕС. Місії мають убезпечити станції та фіксувати всі можливі обстріли чи диверсії з боку російських загарбників.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив про існування угоди про виведення озброєння із Запорізької АЕС. Він повідомив, що наразі ведуться переговори щодо умов виведення.
Військовий експерт Роман Світан не виключає наступний "жест доброї волі" російських військ із Запорізької АЕС.
Раніше ТСН.ua розбирався, якою сьогодні є ситуація на Запорізькій АЕС і чи можуть окупанти залишити станцію.
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