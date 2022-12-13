Шмигаль розповів, чи є "конкретика" щодо звільнення ЗАЕС

Міжнародні партнери поки не знають, коли росіяни можуть піти із Запорізької АЕС.

Міжнародні партнери України поки не мають конкретної інформації щодо планів Росії вивести окупаційні війська з території Запорізької атомної електростанції.

Про це заявив Денис Шмигаль під час візиту до Парижа в ефірі національного телемарафону, у слоті 1+1.

"Стосовно звільнення Запорізької атомної станції: поки що конкретики у наших партнерів, на жаль, немає. Росіяни поки що надзвичайно складно відносяться до цього об'єкта, і ми розуміємо, що маємо, як і всю нашу землю, звільняти всі наші об'єкти, усі наші міста. Поки що там працює спостережна місія (МАГАТЕ. – Ред.), інших новин станом на сьогодні немає", – сказав прем'єр.

Шмигаль підтвердив, що МАГАТЕ збирається "найближчим часом" направити технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні. Він пояснив, що такий крок надзвичайно важливий з точки зору безпеки українських АЕС. Місії мають убезпечити станції та фіксувати всі можливі обстріли чи диверсії з боку російських загарбників.