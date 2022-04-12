Шмигаль розповів, коли Україна може отримати статус кандидата на членство в ЄС

Шмигаль розповів, коли Україна може отримати статус кандидата на членство в ЄС

Україна наразі працює над опитувальником.

Після початку повномасштабної війни Кабінет міністрів України визначив 9 ключових напрямків роботи. Один із них - отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

Про це під час звернення 12 квітня повідомив Денис Шмигаль.

"Також зустрілися з керівництвом Європейського Союзу в Києві. Отримали опитувальник, який маємо заповнити, аби отримати статус кандидата на членство в ЄС. Почали працювати над ним. Очікуємо, що такий статус Україна зможе отримати вже не пізніше червня цього року", - сказав він.

Нагадаємо, раінше Володимир Зеленський розповів, за скільки часу Україна підготує відповіді в опитувальнику щодо членства в ЄС.

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