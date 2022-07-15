Шмигаль розповів, на скільки відсотків Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна на 63% виконала Угоду про асоціацію з ЄС.

Очільник уряду запевняє, що у 2022-2023 роках цей показик суттєво просунеться вперед.

Про це він написав у своєму Твіттері.

Шмигаль провів розмову з верховним представником ЄС Жозепом Борелем, під час якої сторони обговорили вступ України до ЄС.

"Обговорили конкретні кроки для прискорення інтеграції до ЄС та підготовки засідання Ради Асоціації. Україна на 63% виконала Угоду про асоціацію. У 2022-2023 рр. суттєво просунемось уперед. Попри війну, продовжуємо реформи. Вдячний ЄС за підтримку!" - написав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Шмигаль повідомив, що Україна до кінця липня має отримати 1 млрд євро виняткової макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

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