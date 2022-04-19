Шмигаль розповів про допомогу українському бізнесу в секторі високих технологій

Шмигаль розповів про допомогу українському бізнесу в секторі високих технологій

Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив про додатковий стимул для розвитку високих технологій в Україні.

Забезпечення армії, відбудова зруйнованих міст, соціальні виплати просто неможливі без працюючої економіки.

Про це нагадав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 19 квітня.

"Порівняно з березнем, ми дійсно фіксуємо певною мірою позитивну динаміку відновлення. Податкові, кредитні та регуляторні зміни, які ми запустили, допомагають бізнесу триматися та відновлювати роботу. За останній тиждень подано більше 2,5 тисяч заявок від різних підприємств на отримання кредитів під 0% у рамках програми "5-7-9", - зазначив Шмигаль.

Він також підкреслив, що податкові та регуляторні пільги для бізнесу стали основою економічної політики воєнного часу.

За його словами, правовий режим Дія City, який запрацював цього року, розширяють, додаючи наступні види технологічної діяльності:

розробка й техпідтримка продуктів карткових платіжних систем;

виробництво електронних компонентів і плат, комп'ютерів і устаткування;

робота хмарних дата центрів тощо.

"Цим рішенням ми даємо гарний додатковий стимул для розвитку сфери високих технологій в Україні", - додав він.

Раніше Шмигаль закликав українців підтримувати вітчизняний бізнес – особливо малих та середніх підприємців, оскільки так можна допомогти перезапустити економіку.

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