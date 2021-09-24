Шмигаль розповів, що буде з тарифами на газ та тепло для населення

Шмигаль розповів, що буде з тарифами на газ та тепло для населення

За його словами, передумов для їхнього підвищення наразі немає.

Премє'р-міністр Денис Шмигаль розповів, що буде з тарифами і цінами на комунальні послуги для населення.

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Про це він повідомив 24 вересня під час Години запитань до уряду у Раді.

Так, за його словами, тарифи на газ для населення залишаться незмінними.

"У травні ми запустили річний продукт для людей, де ціна на продукт складає менше 8 грн. Незалежно від коливань на біржах чи хабах ця ціна не змінюється весь опалювальний сезон, до кінця квітня 2022 року", - заявив очільник Кабміну.

Що стосується цін на тепло та гарячу воду, які нині встановлює місцева влада, об'єктивних причин та підстав у місцевих керівників підвищувати тарифи немає, наголосив Шмигаль.

"Ми забезпечили всі умови, щоб підвищення цих тарифів не було і будемо на цьому наполягати. "Нафтогаз" уклав трирічний контракт по 7,42 грн за куб газу для цього опалювального сезону. Ця ціна також не буде збільшуватися і не залежить від ситуації на біржах. Ще раз підкреслю, у місцевих керівників немає об'єктивних причин та підстав підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду. Вони не повинні зрости відносно попереднього опалювального сезону. Вже 70% теплокомуненерго уклали трирічні контракти з "Нафтогазом"", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, у липні 2021 року НКРЕКП ухвалила рішення про те, що встановлювати тарифи на опалення в Україні відтепер буде місцева влада, а не уряд.

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