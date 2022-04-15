Шмигаль розповів, скільки в Україні отримуватимуть вимушені переселенці

Так, уряд виділяє по 2 тисячі гривень кожному дорослому та по 3 тисячі на кожну дитину в родині, яка була вимушена переїхати.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі держава повністю забезпечує людей на прифронтових і деокупованих територіях, а також допомагає тимчасово переміщеним особам.

Про це очільник уряду 15 квітня зазначив у своєму відеозверненні.

Також читайте Шмигаль розповів про перший етап відновлення України та що уже вдалося зробити

"Держава продовжує забезпечувати людей на прифронтових і деокупованих територіях допомогою у вигляді їжі, медикаментів та інших товарів першої необхідності. Держава вже закупила продуктових наборів для безкоштовної роздачі на 5 млрд грн і залучила до процесу більше 700 вітчизняних підприємств", — повідомив Шмигаль.

За його словами, сьогодні також продовжують працювати програми для вимушених переселенців. Так, уряд виділяє по 2 тисячі гривень кожному дорослому та по 3 тисячі на кожну дитину в родині, яка була вимушена переїхати.

"На виплати такої допомоги вже спрямовано 578 мільйонів гривень. За рахунок цих коштів допомогу отримають близько 155 тисяч внутрішньо переміщених осіб", — зазначив глава уряду.

Крім того, уряд спільно з Організацією об’єднаних націй запускає ще дві програми виплат. Рішення про це було прийнято 15 квітня на засіданні Кабінету міністрів.

"За нашими домовленостями, вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, будуть отримувати по 2 200 грн кожен місяць на кожного члена родини. Ці кошти Всесвітня продовольча програма ООН буде платити протягом 3-х місяців", — зазначив Шмигаль.

Також Управління верховного комісара ООН у справах біженців окремо допомагатиме малозабезпеченим пенсіонерам із числа вимушених переселенців. Їм так само буде додатково виплачуватись по 2 200 грн.

"Плануємо охопити цими виплатами від донорів близько 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб", — сказав глава уряду.

Паралельно з цим уряд продовжує стимулювати відновлення ділової активності та зайнятості — виділяється додатково майже 1,3 млрд грн з резервного фонду для Фонду соцстрахування, аби забезпечити виплати допомоги по безробіттю.

Читайте також: