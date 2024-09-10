Шмигаль розповів, як працюватиме Міністерство повернення українців з-за кордону

Метою створення Міністерства повернення українців є заохочення людей повертатися додому.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції у вівторок, 10 вересня.

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Шмигаль зауважив, що процес повернення українців має бути організований і скоординований, а тому "в цьому є ідея створення Міністерства, яка допоможе скоординувати мільйони українців за кордоном, повернути мільйони українців додому та реалізувати цю стратегію".

За його словами, за кордоном перебуває 7,5 мільйонам українців.

"Як ми будемо це робити? Ми зараз працюємо над тим, як в реальності імплементувати ці ідеї для того, щоб це було ефективно і дійсно працювало. Ми розуміємо, де найбільше українців в європейських країнах, і розуміємо, як організувати це по світу", - наголосив він.

Нагадаємо, на пресконференції 27 серпня Володимир Зеленський заявив про потребу повертати до України дорослих та дітей.

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