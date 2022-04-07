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Шмигаль розповів, як Україна підтримуватиме багатодітні родини у співпраця з міжнародними організаціями

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Шмигаль розповів, як Україна підтримуватиме багатодітні родини у співпраця з міжнародними організаціями

Ілюстративне фото / УНІАН

Кожному члену такої родини буде здійснюватися виплата в розмірі 2,2 тисячі гривень щомісяця.

Окремий напрям роботи уряду – це співпраця з міжнародними організаціями в Україні щодо підтримки багатодітних родин.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми вже анонсували спільну з ЮНІСЕФ програму щодо підтримки багатодітних родин. Хочу підкреслити, що вона буде стосуватися не тільки вимушених переселенців, а всіх родин в Україні. Кожному члену такої родини буде здійснюватися виплата в розмірі 2,2 тисячі гривень щомісяця", - зазначив він.

Шмигаль наголосив, що така співпраця уряду та ЮНІСЕФ стане основою для роботи з усіма іншими донорськими організаціями, які хочуть допомагати Україні.

"Працюємо над консолідацією такої допомоги у застосунку "Дія", - резюмував прем'єр.

Нагадаємо, кілька днів поспіль у Києві спостерігаються вже довоєнні затори від тих, хто повертається до міста.

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