Шмигаль розповів, як Україна підтримуватиме багатодітні родини у співпраця з міжнародними організаціями

Шмигаль розповів, як Україна підтримуватиме багатодітні родини у співпраця з міжнародними організаціями

Кожному члену такої родини буде здійснюватися виплата в розмірі 2,2 тисячі гривень щомісяця.

Окремий напрям роботи уряду – це співпраця з міжнародними організаціями в Україні щодо підтримки багатодітних родин.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також читайте На Київщині врятували майже 60 коней, зокрема й унікальну вітчизняну породу тягловиків

"Ми вже анонсували спільну з ЮНІСЕФ програму щодо підтримки багатодітних родин. Хочу підкреслити, що вона буде стосуватися не тільки вимушених переселенців, а всіх родин в Україні. Кожному члену такої родини буде здійснюватися виплата в розмірі 2,2 тисячі гривень щомісяця", - зазначив він.

Шмигаль наголосив, що така співпраця уряду та ЮНІСЕФ стане основою для роботи з усіма іншими донорськими організаціями, які хочуть допомагати Україні.

"Працюємо над консолідацією такої допомоги у застосунку "Дія", - резюмував прем'єр.

Нагадаємо, кілька днів поспіль у Києві спостерігаються вже довоєнні затори від тих, хто повертається до міста.

Читайте також: