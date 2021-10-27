Шмигаль сказав, за якої умови в Україні знімуть обмеження і коли це може статися

Вакцинація проти коронавірусу - шанс побороти пандемію і зняти обмеження.
Карантин, який ввели задля стримування COVID-19, можна буде зняти у всій Україні, коли буде вакциновано щонайменше 70% населення.
Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль на брифінгу в Донецькій області.
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"Вакцинація населення, 70% вакцинованого населення означає, що пандемія практично буде подолана, і ми взагалі зможемо знімати обмеження", - зазначив Шмигаль.
За його словами, досягнути позначки у 70% вакцинованих вдасться, коли Україна досягне темпів по 1,5 млн щеплень на тиждень.
"Ми рахуємо, що 24 мільйони (громадян - ред.) - це доросле населення, яке мало би вакцинуватися на 100%, тобто 70% і більше - це хоча би 20 млн людей, яких хочемо провакцинувати до кінця року", - висловився прем'єр.
Як приклад Шмигаль розповів про Моршин, де станом на зараз вакциновано 75% населення. За словами голови уряду, нині у Моршині з населенням майже 4 тисячі є 22 хворих на COVID-19, а в лікарні немає жодного хворого з коронавірусом.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін вважає, що в Україні пік захворюваності на COVID-19 може тривати місяць: від середини листопада до середини грудня.
Раніше голова МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що карантину в Україні може не бути навесні наступного року, але за умови, що більшість громадян вакцинуються від коронавірусу до Нового року.
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