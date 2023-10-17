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Шмигаль відповів, чи готова енергосистема до зими та можливих атак РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Шмигаль відповів, чи готова енергосистема до зими та можливих атак РФ

Денис Шмигаль / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Денис Шмигаль розповів про стан енергосистеми України.

В Україні розпочинається опалювальний сезон. Головне завдання – забезпечити людей світлом і теплом, захистити енергетичну інфраструктуру та продовжити відновлення.   

На засідання уряду 17 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль прозвітував про стан енергосистеми. 

За його словами, в Україні завершують планові ремонти, щоб задіяти максимальні потужності протягом зими. До енергосистеми вже додали 1,5 ГВт і збільшать цю цифру до 1,7 ГВт.

"Маємо майже 15,8 млрд кубів газу, плануємо накопичити до 16,5 млрд. За даними НАК "Нафтогаз", є всі шанси пройти зиму за рахунок газу власного, українського видобутку", - заявив Шмигаль.

Як розповів прем’єр, в Україні розгорнули понад 13 тис. "Пунктів незламності". Найбільше – у Києві, на Дніпропетровщині та Харківщині. Проте близько 2,5 тис. пунктів потребують доокомплектування – це завдання для місцевої влади.

"Всюди має бути генератор, пальне, Starlink, засоби опалення. Скоро всі зможуть знайти найближчий до себе пункт через інтерактивну мапу в "Дії". Комбінація активного та пасивного захисту зменшить ризики в разі масованих російських атак. Буде непросто, але Україна витримає", - резюмував очільник уряду.

Нагадаємо, очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що через потенційні авіаудари Росії можуть початися відключення газу у містах та регіонах України взимку 2023 – 2024 року. 

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Дата публікації
Перегляди
235
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