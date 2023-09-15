Шмигаль відповів, чи передбачені в держбюджеті-2024 кошти на вибори

В ОП кажуть, що вибори провести можливо, але для цього потрібно “дозакрити” небо.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в державному бюджеті на 2024 рік коштів на вибори не передбачено.

Про це Шмигаль повідомив під час брифінгу.

За його словами, позиція щодо виборів збігається з позицією президента.

"Уряд - не виборний орган, тому вибори уряд цікавлять найменше. В бюджеті на наступний рік на вибори кошти не передбачені, немає навіть рядка "на вибори", - сказав Шмигаль на пресконференції в п'ятницю.

Він додав, що немає розуміння, як могли б проголосувати військові в зоні бойових дій, як міжнародні спостерігачі змогли б спостерігати за такими виборами в небезпечних районах.

Крім того, виникає запитання, що робити з окупованими територіями та біженцями за кордоном, а також із внутрішньо переміщеними особами, які не завжди зареєстровані.

"Для нас основне - визнання результатів виборів... Якщо ми зможемо з партнерами це забезпечити, тоді можна про цю тему говорити, досліджувати, шукати виходи й варіанти", - наголосив він.

Чи можливі вибори в Україні 2024 року

Більшість українців скептично налаштовані на проведення виборів під час війни.

Експрезидент Грузії заявив, що перш ніж проводити вибори в Україні, спершу треба створити дуже ретельну систему всеосяжної безпеки в кіберпросторі, не обмежувати свободу слова і бути готовими до всього.

В ОП кажуть, що вибори провести можливо, але для цього потрібно “дозакрити” небо.

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