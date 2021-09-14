Шмигаль відповів, чи запровадять все ж в Україні обов‘язкову вакцинацію від коронавірусу

Шмигаль відповів, чи запровадять все ж в Україні обов‘язкову вакцинацію від коронавірусу

Уряд хоче мотивувати людей робити вакцинацію проти коронавірусу.

Уряд не планує запроваджувати обов'язкову вакцинацію від коронавірусу в Україні, але може бути ухвалено рішення про обов'язкову вакцинацію колективів навчальних закладів. Адже саме вакцинація є єдиним способом, щоб побороти пандемію та її наслідки.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції 14 вересня.

"Ми не плануємо вводити обов'язкову вакцинацію. Це, по-перше, заборонено в нашій країні. Але ми, звичайно, будемо мотивувати людей для того, щоб вони вакцинувалися. Але можемо ввести обов'язок бути вакцинованими для колективів навчальних закладів...Є багато прикладів, коли батьківські колективи самі беруть ініціативу в свої руки і запитують директорів шкіл, який відсоток вчителів провакцинований, вони непокояться про здоров'я своїх дітей", - заявив голова уряду.

Також Денис Шмигаль заявив, що постанова уряду щодо нових карантинних норм буде опублікована сьогодні.

"Постанова буде опублікована, очевидно, сьогодні", - сказав очільник уряду.

Нагадаємо, в Україні в 2022 році може, імовірно, може бути ревакцинація проти коронавірусу. Наразі до цього готуються всі країни.

Кабінет Міністрів України 13 вересня ухвалив зміни до постанови № 1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Постанова набирає чинності через 7 днів від моменту публікації.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що найближчим часом Україна перейде до "жовтої" зону епідемічної небезпеки.

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