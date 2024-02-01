Шмигаль відповів, чи зможе Україна випустити 1 млн дронів 2024 року та хто саме це реалізує

Прем'єр також розповів, що 2023 року українські компанії виготовили, а держава закупила в 100 разів більше безпілотників, ніж 2022-го.

Випустити 1 млн дронів цьогоріч — це реалістичне завдання для України. У його реалізації влада робить ставку не лише на державні проєкти, а й приватні компанії.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 1 лютого, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, "у фокусі — дрони та інші військові інновації".

"Ключове завдання — активізувати виробництво безпілотників, боєприпасів, іншої сучасної зброї та наситити нею Сили оборони. Президент Володимир Зеленський поставив чітку мету — випустити цього року мільйон дронів для фронту. З огляду на ту базу і потенціал, який є сьогодні, — це дуже реалістичне завдання", — сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що влада робить ставку не тільки на державні проєкти, а й приватні компанії.

"Коли чотири з п'яти компаній в оборонному секторі — приватний бізнес, це дає ефективність, інновації, швидкість. Нині в Україні майже 200 компаній випускають дрони, а позаторік їх було лише сім", — зазначив він

Ба більше, за його словами, уряд багато уваги приділяє розробкам систем РЕБ, а також працює над проєктами автоматичних турелей і розміновувачів.

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців долучатися до проєкту “Народний дрон” — інженерного курсу із навчання зібирання вдома FPV-дронів.

Водночас експерт зі зв'язку та радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов надав своє пояснення доцільності процесу.

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