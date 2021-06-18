Шмигаль вважає припис НАЗК про звільнення глави “Нафтогазу” незаконним

За словами прем’єр-міністра, НАЗК своїм приписом вимагає від глави Кабміну порушити закони України.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до суду з приводу припису НАЗК, оскільки він не відповідає законодавству України. Таке пояснення він опублікував у п’ятницю, 18 червня, на своїй Facebook-сторінці.

Прем’єр-міністр стверджує, що своїм приписом Національне агентство із запобігання корупції фактично “вимагає порушити закони України та скасувати окремі пункти розпорядження Кабінету Міністрів”. Зокрема, це стосується припинення дії контракту з головою правління "Нафтогазу".

Глава уряду наголосив, що Кабінет Міністрів України є колегіальним органом, постанови та розпорядження якого прем’єр-міністр лише ухвалює. "Прем’єр-міністр не може одноосібно скасувати розпорядження, як того вимагає НАЗК. Це прямо суперечить нормам Конституції України та закону "Про Кабінет Міністрів України", - зазначив Денис Шмигаль.

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Окрім того, за словами прем’єр-міністра, у своєму приписі НАЗК посилається на статтю 26 закону України “Про запобігання корупції”, вимагаючи скасувати окремі пункти розпорядження Кабміну Міністрів та припинити дію контракту з головою правління НАК "Нафтогаз".

“При цьому в статті 26 цього закону чітко виписано, що НАЗК має звертатися до суду, якщо вважає за необхідне скасувати контракт”, - зазначив Шмигаль, нагадавши, що позовна заява щодо незаконності припису НАЗК вже перебуває в суді.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва виніс ухвалу про забезпечення адміністративного позову шляхом припинення дії припису НАЗК до набрання законної сили рішення суду по суті справи.

У юридичному департаменті “Нафтогазу” запевняють, що припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке виявило порушення закону під час призначення Юрія Вітренка главою державної компанії, є необґрунтованим.

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