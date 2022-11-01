Шмигаль закликав українців запасатися всім необхідним до складної зими

За його словами, українці мають готуватися до складної зими та мати запаси всього необхідного.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців негайно готуватися до найскладнішої зими та запастися необхідними речами.
Про це очільник Кабміну написав у Telegram.
За його словами, уряд продовжує домовлятися з міжнародними партнерами про збільшення постачань обладнання для відновлення інфраструктури. Крім того, ведуться переговори про мобільні джерела живлення й обігріву.
"Вже 12 країн погодилися допомагати, а багато хто допомагав і до цього. Наприклад, системні оператори деяких країн Європи передавали "Укренерго" обладнання останні 8 місяців", - сказав Шмигаль.
Прем'єр запевнив, що в України є і будуть резерви, аби відновлювати зруйновану інфраструктуру.
"Держава готується та запасається додатковим обладнанням, і українці так само мають готуватися до складної зими та мати запаси всього необхідного", - закликав очільник уряду.
Найскладніша зима для українців
Екскерівник НАК "Нафтогаз-Україна" Юрій Вітренко, перебуваючи ще на посаді, заявляв, що ця зима буде "найгіршою в історії" через перебої з постачанням електроенергії та опалення.
Радник Офісу президента Олексій Арестович також попередив українців, що цієї зими в Україні може виникнути ситуація, коли води, світла і тепла може не бути тижнями, а то й місяцями.
Чи готові українські міста до нових викликів і що буде з нами взимку, якщо російський енергетичний терор триватиме, розбирався ТСН.
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