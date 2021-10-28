Шмигаль запевнив, що українці мерзнути не будуть: Кабмін заборонив вимикати тепло

Шмигаль запевнив, що українці мерзнути не будуть: Кабмін заборонив вимикати тепло

За його словами, незважаючи на світову енергетичну кризу, Україна спроможна стабільно пройти опалювальний сезон.

Кабінет міністрів України заборонив вимикати подавання тепла до кінця нинішнього опалювального сезону. У країні є достатній запас для стабільного проходження зими.

Про це у четвер, 28 жовтня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє РБК-Україна.

"Ще одне важливе питання - до кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури. Це означає, що в опалювальний сезону вся країна буде з теплом", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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