Шмигаль запевнив, що українці мерзнути не будуть: Кабмін заборонив вимикати тепло

За його словами, незважаючи на світову енергетичну кризу, Україна спроможна стабільно пройти опалювальний сезон.
Кабінет міністрів України заборонив вимикати подавання тепла до кінця нинішнього опалювального сезону. У країні є достатній запас для стабільного проходження зими.
Про це у четвер, 28 жовтня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє РБК-Україна.
"Ще одне важливе питання - до кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури. Це означає, що в опалювальний сезону вся країна буде з теплом", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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