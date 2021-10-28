Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Шмигаль запевнив, що українці мерзнути не будуть: Кабмін заборонив вимикати тепло

Шмигаль запевнив, що українці мерзнути не будуть: Кабмін заборонив вимикати тепло

pixabay.com

За його словами, незважаючи на світову енергетичну кризу, Україна спроможна стабільно пройти опалювальний сезон.

Кабінет міністрів України заборонив вимикати подавання тепла до кінця нинішнього опалювального сезону. У країні є достатній запас для стабільного проходження зими.

Про це у четвер, 28 жовтня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє РБК-Україна.

"Ще одне важливе питання - до кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури. Це означає, що в опалювальний сезону вся країна буде з теплом", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте також: 

Хто несе відповідальність за опалення в наших оселях – Дмитро Йовдій

Хто несе відповідальність за опалення в наших оселях – Дмитро Йовдій

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація