Шмигаль заявив про створення в Україні паралельної енергетичної системи

Росія не змогла зруйнувати українські енергетичну систему та занурити країну у блекаут попри те, що за останні півтора місяця випустила більше тисячі ракет та дронів.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що Росія завдала вісім масованих ракетних ударів по українській енергосистемі за останні півтора місяця. Шмигаль зазначив, що у Кремля не вийшло зруйнувати українські енергетичну систему, а головне стійкість українців.

Премʼєр заявив, що зараз міжнародні партнери направляють в Україну велику кількість запчастин, які допоможуть швидко відновити українську енергетичну систему.

Також Шмигаль додав, що в Україні вже створили паралельну енергетичну систему, яка живиться від генераторів незалежно від центральної.

"Українці надзвичайно швидко і з дуже високою інтенсивністю адаптуються і мобілізуються, тому нас їм (росіянам - ред.) не зламати, ми точно пройдемо цю зиму", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт Роман Світан вважає, що Росія може влаштувати масований ракетний обстріл України наприкінці грудня, а потім повторити в січні.

Крім того, ми раніше інформували, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що дані про те, що Україна продає електрику за кордон — це відверта брехня.

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