Шмигаль заявив, що Україна повністю готова до опалювального сезону

Блакитного палива у підземних сховищах вистачить для проходження опалювального сезону.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна повністю готова до початку опалювального сезону.

Про це він заявив сьогодні, 20 жовтня, під час засідання Кабміну.

За його словами, "вся країна взимку буде з теплом". Він запевнив, за даними "Нафтогазу", блакитного палива у підземних сховищах вистачить для проходження опалювального сезону.

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"За даними НАК "Нафтогаз", в українських підземний газових сховищах закачано майже 19 млрд кубів блакитного палива. Цього абсолютно достатньо, аби пройти опалювальний сезон", - зазначив Шмигаль.

Також він підкреслив, що Україна готова до розвитку різних сценаріїв, не зважаючи на газову кризу в Європі.

"Ми готові до різних сценаріїв. Адже ми розуміємо, що Європу охопила енергетична криза, яка напряму пов'язана з боку РФ. Україна абсолютна готова до опалювального сезону", - сказав Шмигаль.

Раніше писали, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україні вистачить газу. За його словами, ціна природного газу для населення від постачальника НАК “Нафтогаз України” становить близько 8 грн за 1 куб. м., хоча за нинішньої ситуації на європейському ринку вона могла б уже сягнути, як мінімум, 50 грн за 1 куб. м.

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