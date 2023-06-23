Шмигаль заявив, що в Україні перевірять діяльність та майновий стан всіх військкомів

Таке рішення було ухвалене у звʼязку зі скандалом, який виник через начальника Одеського обласного територіального центру комплектування.

В Україні перевірять діяльність і майновий стан усіх керівників територіальних центрів комплектування.

Про це в етері телемарафону заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Він заявив, що для цього буде утворено спеціальну державну комісію.

"Ми ухвалили рішення про те, що буде утворено державну комісію на чолі з першим заступником міністра оборони, з правоохоронним блоком, із представником НАЗК, яка перевірить діяльність і майновий стан усіх воєнкомів та їхніх заступників", - сказав Шмигаль.

За словами премʼєра, таке рішення було ухвалене у звʼязку зі скандалом, який виник через начальника Одеського обласного територіального центру комплектування.

"Одеський воєнком буде звільнений зі своєї посади. За рішенням Ставки, таке доручення президент дав головнокомандувачу, по інших воєнкомах будуть проведені перевірки", - додав голова уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський дав термінове доручення звільнити з посади голову Одеського місцевого центру комплектування Євгена Борисова, який втрапив у корупційний скандал.

Крім того, ми раніше інформували, що одеський військком був відсторонений від виконання службових обов'язків після того, як за справу взялося ДБР.

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