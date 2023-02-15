Шмигаль заявив, що в Україні вже не відключають світло, окрім трьох областей

Через обстріли відключення світла можуть бути в окремих населених пунктах, куди ще не дійшли ЗСУ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні наразі практично не застосовуються відключення електроенергії, окрім Одеси, Херсона та Харкова.

Про це очільник уряду сказав на церемонії спецпогашення поштових марок "Воїни світла. Воїни добра" 15 лютого.

"Сьогодні практично немає відключень по всій території України, – лише в деяких: в Одесі, Херсоні й Харкові", – повідомив Шмигаль.

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"Через артилерійські обстріли можуть бути незначні відключення в окремих населених пунктах, куди ще не дійшли наші воїни. Але вони там будуть і світло та тепло будуть у всіх українців", – наголосив прем’єр.

Нагадаємо, в "Укренерго" вранці 15 лютого повідомили, що в енергосистемі немає дефіциту потужностей, електростанції виробляють достатньо енергії, щоб покрити споживання, тож відключень світла не прогнозувалося.

Як заявив голова Держінспекції енергонагляду Руслан Слободян, в Україні припинять відключення світла в разі відсутності нових ракетних та дронових атак з боку Росії.

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