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Шмигаль заявив, що в умовах загрози вторгнення РФ Україна має достатньо ресурсів для підтримки економіки

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Шмигаль заявив, що в умовах загрози вторгнення РФ Україна має достатньо ресурсів для підтримки економіки

УНІАН

Україна отримує міжнародну підтримку від партнерів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в умовах ескалації зі сторони Росії, яка накопичила свої війська біля українського кордону, ситуація в економіці є і буде стабільною. Україна, за його словами, має достатньо ресурсів для підтримки макроекономічної та макрофінансової стабільності.

Про це він сказав на засіданні уряду.

"В умовах ескалації зі сторони агресора Україна має достатньо ресурсів для підтримки макроекономічної та макрофінансової стабільності.  Йдеться про золотвалютні резерви, про кошти на поточних рахунках, про виконання бюджету та про виконання всіх зобов'язань перед громадянами, перед інвесторами, перед бізнесом. Окрім того, ми отримуємо додаткову підтримку від міжнародних партнерів не тільки по військовій лінії, але й для підтримки стабільності нашої економіки", - пояснив Шмигаль.

Водночас, він зауважив, що загроза вторгнення РФ існує від 2014 року. Та попри це уряд має усі необхідні ресурси, аби ситуація в економіці залишалась стабільною.

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