Шмигаль зробив тривожну заяву про ймовірність Третьої світової війни

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що буде Третя світова війна, якщо Україна програє війну з Росією, і закликав Конгрес США ухвалити законопроект про допомогу, який давно завис у повітрі.

Якщо Україна програє війну з Росією, то, зрештою, може розпочатися "Третя світова війна".

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю ВВС.

За його словами, якщо "Україна впаде", то "глобальну, глобальну систему безпеки буде зруйновано" і всьому світу доведеться шукати нову систему безпеки.

"Або буде багато конфліктів, багато подібних воєн, і врешті-решт це може призвести до Третьої світової війни", - додав прем'єр.

Шмигаль висловив "обережний оптимізм" з приводу того, що Конгрес США зможе виділити Києву 61 млрд доларів. Палата представників має проголосувати за це 20 квітня.

"Ці гроші нам потрібні вчора, не завтра, не сьогодні", - сказав Шмигаль про допомогу США.

Як зазначає ВВС, це не вперше, коли Україна виступає з таким тривожним попередженням про наслідки своєї потенційної поразки. Минулого року президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія виграє війну, вона може потім вторгнутися до Польщі, що спровокує Третю світову війну.

Нагадаємо, видання The Telegraph випустило гучну статтю, в якій йдеться про те, що повномасштабна війна Росії в Україні є частиною Третьої світової війни, яка протистоїть авторитарним державам. Це Росія та її союзники – Китай, Іран та Північна Корея. Проти диктатури стоїть демократія - це більшість західних країн і, часом, Сполучені Штати.

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