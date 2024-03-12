Шмигаль зробив важливу заяву щодо вступу України в ЄС

За його словами, ми стали ще на крок ближче до старту переговорів.

Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу. Пропозиції щодо цього вже представлені Раді Європейського Союзу.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як стало відомо, Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до ЄС. Відповідні пропозиції представлені Раді ЄС.

“Ми стали ще на крок ближче до старту переговорів та нашого членства в Європейському Союзі. Цей крок — свідчення досягнень України, нашої трансформації та того факту, що Україна обов’язково буде членом ЄС. Пріоритет нашого Уряду — зробити так, аби це сталося якнайшвидше”, - наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що в Україні планують скоротити щонайменше п'ять міністерств із 19 наявних. Насамперед ідеться про об'єднання "соціальних" міністерств.

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