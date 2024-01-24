Шмигаль зустрівся із проросійським прем'єром Словаччини: чи зміг він схилити Фіцо на користь України

На думку очільника уряду України, сьогоднішна зустріч посилить двосторонні відносини зі Словаччиною.

За підсумками зустріч український прем'єр Денис Шмигаль та словацький колега Робертом Фіцо, який має проросійську позицію, підписали спільну заяву.

Про це повідомив прем'єр-міністр України на сторінці у телеграм-каналі.

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На думку очільника уряду України, ця заява "посилить наші двосторонні відносини на основі взаємної довіри та поваги". Зокрема, за підсумками переговорів країни:

підтвердили готовність до подальшої співпраці, спрямованої на повагу до територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

відзначили тверду та послідовну підтримку Словацької Республіки європейської інтеграції України.

висловили підтримку Формули миру президента України Володимира Зеленського.

наголосили на важливості участі Словаччини у відновленні України та призначення Віце-прем'єр-міністра з плану відновлення, стійкості та економіки знань Словацької Республіки.

підтвердили важливість участі Словаччини у гуманітарному розмінуванні України.

відзначили важливість спільних зусиль щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки, підвищення транзитного потенціалу для експорту української сільськогосподарської продукції.

підкреслили важливість розвитку військово-технічного співробітництва на комерційній основі.

Нагадаємо, у середу, 23 січня, Денис Шмигаль зустрівся з прем'єром Словаччини Фіцо в Ужгороді.

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