Прем’єр-міністр Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Реклама

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів виїзну урядову нараду на Херсонщині, за підсумками якої були визначені ключові пріоритети та оперативні завдання для міністерств і місцевих адміністрацій. Особливу увагу приділили захисту населення, відновленню інфраструктури та підтримці аграрного сектору.

Про результати наради він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Уряд приділяє особливу увагу прифронтовим територіям, оскільки вони потребують постійної системної підтримки. Херсонська область надзвичайно постраждала і продовжує страждати від російської агресії», — зазначив прем’єр-міністр на початку наради.

Реклама

Голова Херсонської ОВА доповів про активну роботу з виконання урядових доручень. Центральним питанням є безпека: для захисту населення від постійних атак дронів Міністерство оборони та ОВА отримали завдання прем’єра скоординувати дії з військовими та оперативно перерозподілити засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) між прифронтовими регіонами. Також наголошено на важливості безпеки шляхів евакуації.

Щодо критичної інфраструктури та енергетики Шмигаль зазначив, що посилюється постачання обладнання для забезпечення стабільного енергопостачання, хоча без подробиць. Відповідальним міністерствам поставлені необхідні завдання.

У медичній сфері наразі будуються 11 підземних медичних закладів, зокрема обласна дитяча та міська клінічна лікарні. МОЗ веде переговори з донорами про закупівлю медичного обладнання, зокрема комп’ютерних томографів. Ці питання перебувають на постійному контролі міністерства.

Велика увага приділяється освіті та безпеці дітей. В області будуються перші підземні школи — щонайменше одна на громаду, які мають запрацювати до 1 вересня. Частину шкільних автобусів уже закуплено, решту планують придбати найближчим часом. МОН і Мінфін мають розглянути та покрити потребу громад у транспорті.

Реклама

Розмінування ведеться системно, і вже розміновано 68% деокупованих територій, хоча раніше це оцінювалося до 15 років. Планується подальше посилення спроможностей і фінансування цього напряму.

На відновлення інфраструктури Херсонщини 2025 року спрямують майже 6,3 млрд грн. У Посад-Покровському триває масштабна відбудова за експериментальним проєктом, на який передбачено понад 2,2 млрд грн. Відповідальні особи отримали завдання активно продовжувати роботу та не знижувати темпів.

Для меліорації та агросектору, особливо після підриву Каховської ГЕС, гостро стоїть питання зрошення. Мінагро має розробити механізм компенсації для аграріїв, які самостійно відновлюють меліоративні системи, за аналогією з компенсацією за розмінування. Також опрацьовується розширення програми грантів і бюджетної підтримки для садівництва.

«Очікую позитивних результатів нашої спільної роботи», — підсумував Денис Шмигаль.

Реклама

Нагадаємо, 6 червня 2023 року росіяни підірвали Каховську ГЕС, затопивши міста й села. Кількість жертв цього злочину досі залишається невідомою, адже велика вода затопила і цивільних людей на тимчасово окупованих територіях. У другу річницю підриву електростанції та дамби фермер з Херсонщини розповів про шокувальні наслідки.