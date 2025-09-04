ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
5049
1 хв

Шмигаль на дорозі зустрів працівників ТЦК: чим усе закінчилося — відео

Денис Шмигаль поспілкувався з ветеранами, які працюють у ТЦК, і нагадав про обов’язкову відеофіксацію.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Денис Шмигаль з Іваном Федоровим та представником ТЦК

Денис Шмигаль з Іваном Федоровим та представником ТЦК / © скриншот з відео

Під час поїздки на Запоріжжя міністр оборони Денис Шмигаль з очільником Запорізької ОВА Іваном Федоровим зустріли групу оповіщення ТЦК та СП, яка працювала спільно з Національною поліцією.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

Міністр оборони зазначив, що усі співробітники були з бодикамерами та вели відеофіксацію заходів оповіщення.

Денис Шмигаль нагадав, що від 1 вересня усі працівники мають бути оснащені бодикамерами. За порушення правил відеофіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Таке нововведення покликане посилити захист прав обох сторін.

«Розпитав працівників ТЦК щодо викликів та особливостей роботи в умовах прямої загрози від російського ворога. Всі працівники ТЦК та СП — наші ветерани, які безпосередньо брали участь у бойових діях із захисту України. Більшість із них отримали поранення», — зазначив очільник Міноборони.

Раніше повідомлялось, у Запорізькій області мобілізували чоловіка, який сам виховує двох дітей.

5049
