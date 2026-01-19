Шмигаль пояснив, що робитиме влада для скорочення відключень

Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

В Україні тривають масштабні відключення електроенергії. Щоб стабілізувати ситуацію, влада планує прискорити імпорт електроенергії з Європейського Союзу, посилити внутрішні мережі та спростити підключення альтернативної генерації.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками наради з керівництвом НЕК «Укренерго».

За його даними, опрацьовуються проєкти з покращення передавання електроенергії із заходу країни на схід. Це необхідно, щоб ефективніше використовувати як власну генерацію, так і імпортований ресурс у регіонах, де споживання найбільше. Для цього плануються ремонти пошкоджених мереж і подальша їх розбудова. Очікується, що це допоможе скоротити тривалість відключень у найскладніших районах.

Крім того, разом із Державною спеціальною службою транспорту відпрацьовуються підходи до швидких ремонтів і відновлення електромереж та підстанцій поблизу лінії фронту. Паралельно опрацьовується питання захисту підстанцій, як фізичними укриттями, так і засобами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

За словами міністра, будуть використовуватися цифрові інструменти, щоб зменшити обсяг звітності та пришвидшити ухвалення антикризових рішень.

Ще одним напрямом роботи стало спрощення підключення розподіленої генерації. Йдеться про когенераційні установки та потужні генератори, які енергосистема має бути готова підключати без затримок, насамперед у регіонах з найбільшим дефіцитом електроенергії.

Нагадаємо, найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається у Київській, Одеській та Запорізькій областях. Енергетики працюють у посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки атак та аварій, спричинених низькими температурами.

У зв’язку з критичною ситуацією влада ухвалила важливе рішення для мешканців Києва та Київської області. Громадянам дозволили пересування вулицями під час комендантської години, але виключно для того, щоб дістатися до найближчого Пункту незламності або пункту обігріву.

Для пересування не потрібні спеціальні перепустки — достатньо мати при собі документ, що посвідчує особу.