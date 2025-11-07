Шмигаль розповів, коли Україна отримає перші Gripen

Денис Шмигаль / © Associated Press

Україна готується до авіаційного прориву: перші шведські винищувачі Gripen можуть з’явитися в українському небі вже наступного року. А з 2033 року Київ планує повністю освоїти технології та налагодити власне виробництво цих бойових машин.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль сказав під час спільного з президентом України брифінгу для журналістів.

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив деталі домовленостей, досягнутих після зустрічі президента України з прем’єр-міністром Швеції. За його словами, провели продуктивні перемовини з компанією SAAB, яка є виробником літаків Gripen.

«За результатами фактично домовленості нашого президента з прем’єр-міністром Швеції вчора ми відпрацювали з Міністерством оборони Швеції уже деталі майбутніх наших домовленостей. 150 Gripen класу E ми домовляємося, що будуть поставлені», — зазначив Денис Шмигаль.

Найважливішим кроком стало підписання відповідного меморандуму між однією з українських компаній та компанією SAAB про майбутню локалізацію виробництва Gripen в Україні.

Терміни постачання та локалізація

Міністр оборони наголосив, що є два ключові етапи співпраці. Швидке отримання літаків — Україна наполягає на тому, щоб отримати винищувачі Gripen попереднього класу «С» та «D» якомога скоріше, з орієнтиром на 2026 рік. А другий етап — початок виробництва новітньої версії Gripen (класу «Е») в Україні заплановано на пізніший термін.

«Розраховуємо, що з 2033 року Gripen буде значно локалізований в Україні його виробництво. Від крупновузлової збірки до локалізації окремих деталей», — заявив він.

Шмигаль уточнив, що мова йде саме про виробництво в Україні, а не про перші поставки готових літаків.

«Ми просимо, щоби Україна мала Gripen попереднього класу „C“ і „D“ якомога скоріше. Ми наполягаємо, щоби це був 2026-й рік. І ведемо перемовини з партнерами власне про це. А вже виробництво „Е“ Gripen буде відбуватися трохи пізніше, але в дуже близьких межах», — сказав Шмигаль.

Також обоговорювали можливість спочатку тренування українських пілотів і механіків уже від початку наступного року. Це потрібно для того, щоб поєднати в часі підготовку пілотів і механіків та отримання перших літаків.

Нагадаємо, Швеція та Україна досягли значного прогресу в питанні фінансування великої угоди, яка може передбачати купівлю Києвом до 150 новітніх винищувачів Gripen E. Міністр оборони Швеції заявив, що Стокгольм готовий частково профінансувати угоду шляхом військової допомоги, а також використати інші джерела, зокрема й заморожені російські активи.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна розглядає закупівлю шведських винищувачів JAS 39 «Gripen» і вже готується до першого етапу — оплат і навчання пілотів.