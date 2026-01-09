Шмигаль та Федоров подали у відставку: що відомо

Верховна рада / © Getty Images

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Міністр оборони України Денис Шмигаль та віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написали заяви про відставку. Документи вже надійшли на розгляд до Верховної Ради.

Про це повідомляє голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

За його словами, парламент планує розглянути питання звільнення очільників відомств найближчим часом.

Реклама

«До Верховної Ради України надійшла заява про відставку Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра цифрової трансформації України Михайла Альбертовича Федорова. Парламент розгляне її найближчим часом відповідно до встановленої процедури», — повідомив Стефанчук.

Заява про відставку Михайла Федорова / © Facebook Руслана Стефанчука

Також повідомив і про заяву про відставку Міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Заява про відставку Дениса Шмигаля. / © Facebook Руслана Стефанчука

Що відомо про них?

Нагадаємо, 3 січня після зустрічі з чинним міністром оборони Денисом Шмигалем Зеленський повідомив, що урядовець стане віцепрем’єром — міністром енергетики. Президент подякував Шмигалю за системну роботу в Міноборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту України.

Тоді ще Зеленський провів консультації з прем’єркою Юлією Свириденко щодо призначення Шмигаля на нову посаду. Також він сподівається на підтримку відповідного рішення з боку Верховної Ради.

Реклама

Щодо Михайла Федорова Зеленський запропонував його кандидатуру віцепрем’єра на посаду міністра оборони України. Президент пояснив свій вибір ефективністю посадовця у сфері цифровізації та дронів.

За словами Зеленського, нове завдання Міноборони — додати війську технологічності. Він також нагадав, що у грудні Україна вийшла на виробництво понад 1000 дронів-перехоплювачів на добу, і ці темпи потрібно нарощувати.