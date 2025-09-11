ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2587
Час на прочитання
1 хв

Шмигаль зробив заяву про рівень мобілізації в Україні

Очільник Міноборони наголошує, що рівень мобілізації зростає.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль. / © Telegram/Денис Шмигаль

Рівень мобілізації в Україні наразі достатній для відновлення кількості особового складу та створення резервів.

Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв’ю Sky News.

За його словами, рівень мобілізації в Україні за останні 12 місяців є абсолютно стабільним і має тенденцію до зростання.

"Ми мобілізували всю необхідну кількість особового складу, щоб покрити всі наші втрати і сформувати невеликі резерви", - пояснив Шмигаль.

Очільник Міноборони наголосив, що Росія покриває свої втрати - “для них немає жодних проблем”. Шмигаль зауважив, що втрати ворога у п’ять разів більші, ніж в Україні.

"Вони втратили 1 мільйон осіб з початку цієї війни. Половина з них загинула. Тож вони продовжують просто стріляти, спалювати своїх людей у вогні війни, не рахуючи, скільки вони втратили. Тож це виклик і це проблема", - додав міністр.

Нагадаємо, в Україні запровадили новий механізм вручення повісток. Тепер документ, надісланий поштою, офіційно вважається врученим, що унеможливлює ухилення від мобілізації. Нововведення стосується військовозобов’язаних, які вже пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) і не мають чинної відстрочки від мобілізації.

Дата публікації
Кількість переглядів
2587
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie