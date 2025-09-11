- Дата публікації
Шмигаль зробив заяву про рівень мобілізації в Україні
Очільник Міноборони наголошує, що рівень мобілізації зростає.
Рівень мобілізації в Україні наразі достатній для відновлення кількості особового складу та створення резервів.
Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв’ю Sky News.
За його словами, рівень мобілізації в Україні за останні 12 місяців є абсолютно стабільним і має тенденцію до зростання.
"Ми мобілізували всю необхідну кількість особового складу, щоб покрити всі наші втрати і сформувати невеликі резерви", - пояснив Шмигаль.
Очільник Міноборони наголосив, що Росія покриває свої втрати - “для них немає жодних проблем”. Шмигаль зауважив, що втрати ворога у п’ять разів більші, ніж в Україні.
"Вони втратили 1 мільйон осіб з початку цієї війни. Половина з них загинула. Тож вони продовжують просто стріляти, спалювати своїх людей у вогні війни, не рахуючи, скільки вони втратили. Тож це виклик і це проблема", - додав міністр.
Нагадаємо, в Україні запровадили новий механізм вручення повісток. Тепер документ, надісланий поштою, офіційно вважається врученим, що унеможливлює ухилення від мобілізації. Нововведення стосується військовозобов’язаних, які вже пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) і не мають чинної відстрочки від мобілізації.