Шмигаль зробив заяву про рівень мобілізації в Україні

Денис Шмигаль. / © Telegram/Денис Шмигаль

Реклама

Рівень мобілізації в Україні наразі достатній для відновлення кількості особового складу та створення резервів.

Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв’ю Sky News.

За його словами, рівень мобілізації в Україні за останні 12 місяців є абсолютно стабільним і має тенденцію до зростання.

Реклама

"Ми мобілізували всю необхідну кількість особового складу, щоб покрити всі наші втрати і сформувати невеликі резерви", - пояснив Шмигаль.

Очільник Міноборони наголосив, що Росія покриває свої втрати - “для них немає жодних проблем”. Шмигаль зауважив, що втрати ворога у п’ять разів більші, ніж в Україні.

"Вони втратили 1 мільйон осіб з початку цієї війни. Половина з них загинула. Тож вони продовжують просто стріляти, спалювати своїх людей у вогні війни, не рахуючи, скільки вони втратили. Тож це виклик і це проблема", - додав міністр.

Нагадаємо, в Україні запровадили новий механізм вручення повісток. Тепер документ, надісланий поштою, офіційно вважається врученим, що унеможливлює ухилення від мобілізації. Нововведення стосується військовозобов’язаних, які вже пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) і не мають чинної відстрочки від мобілізації.

Реклама