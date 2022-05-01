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Сходили в атаку, а потім на концерт до Кобзона: понад 80 окупантів знищили бійці тактичного угруповання "Схід"

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Сходили в атаку, а потім на концерт до Кобзона: понад 80 окупантів знищили бійці тактичного угруповання "Схід"

Російські окупанти атакували позиції ЗСУ на сході України.

В результаті ЗСУ дали відсіч російським загарбникам і відправили їх у пекло.

Про це повідомляють у тактичному угрупованні "Схід".

"Протягом доби, 30 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 6 атак. Втрати ворога складають:

  • особового складу – 81
  • танки – 3
  • БМП – 6
  • БТР – 5
  • мінометний розрахунок – 1
  • АТТ – 5
  • літаків – 1
  • БПЛА – 1", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українські воїни батальйону "Сармат" на Донеччині відмотлошили російських окупантів, які спробували піти у наступ. Ворожій атаці передував нічний обстріл з мінометів, танків, артилерії та гранатометів. Після цього зранку на горизонті з’явилася бронетехніка та піхота окупантів. 

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