Сходили в атаку, а потім на концерт до Кобзона: понад 80 окупантів знищили бійці тактичного угруповання "Схід"

Російські окупанти атакували позиції ЗСУ на сході України.
В результаті ЗСУ дали відсіч російським загарбникам і відправили їх у пекло.
Про це повідомляють у тактичному угрупованні "Схід".
"Протягом доби, 30 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 6 атак. Втрати ворога складають:
- особового складу – 81
- танки – 3
- БМП – 6
- БТР – 5
- мінометний розрахунок – 1
- АТТ – 5
- літаків – 1
- БПЛА – 1", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що українські воїни батальйону "Сармат" на Донеччині відмотлошили російських окупантів, які спробували піти у наступ. Ворожій атаці передував нічний обстріл з мінометів, танків, артилерії та гранатометів. Після цього зранку на горизонті з’явилася бронетехніка та піхота окупантів.
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