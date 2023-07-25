Сходив до військкомату і потрапив у розшук: на Черкащині чоловік вигадав хитрий спосіб уникнути мобілізації

У Черкаській області чоловік приніс до військкомату документи про те, що він нібито навчається за кордоном. Проте інформація про це не підтвердилась і тепер його розшукують.

Про це повідомила прокуратура Черкаської області.

За даними слідства, 27-річний житель Черкаської області звернувся до Уманського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, надавши підроблені документи про навчання за кордоном. Таким чином він хотів отримати відстрочку від мобілізації та виїхати за кордон.

Згодом працівники військкомату перевірили надані документи та виявили, що вони фальшиві. 27-річного ухилянта тепер розшукують правоохоронці. Йому інкримінують використання завідомо підроблених документів (ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України).

Чоловіку загрожує штраф, обмеження волі або арешт до 6 місяців.

Нагадаємо, на Тернопільщині судили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації, аргументуючи це страхом за своє життя та здоров'я. За це він отримав іспитовий термін.

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