Шок для НАТО: як українці розгромили підрозділи Альянсу на навчаннях (відео)

Бійці, що брали участь у навчаннях. Фото 412 бригада Nemesis

Військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів — на них українські військові розгромили підрозділи Альянсу. Така інформація з’явилася на сторінках The Wall Street Journal.

Як це відбувалося, розповіли бійці 412 окремої бригади Nemesis Сил безпілотних систем, які брали участь у цих навчаннях.

Навчання відбувалися у травні минулого року. Тоді невелика група українських екіпажів БПЛА змогла за день розгромити угруповання «умовного противника», що складалося з підрозділів військ НАТО.

До складу української команди входили бійці підрозділів Сил безпілотних систем: оператори бомберів 412 бригади Nemesis та екіпажі FPV 427 бригади Rarog. Також з української сторони у навчаннях брали участь оператори FPV Інтернаціонального легіону ГУР та представники системи ситуаційної обізнаності Delta. Загалом у навчаннях брало участь понад 16 тисяч військовослужбовців із 12 країн-членів НАТО, а також з України.

За одним із сценаріїв навчань багатотисячна бойова група НАТО здійснювала наступ.

На стороні умовного противника діяла українська команда екіпажів БПЛА.

За словами наших бійців, наступальне угруповання НАТО зробило низку помилок: переміщувало техніку великими групами, не проводило належного маскування, піхотні підрозділи не намагались сховатись при наближенні БПЛА, не перевіряли дороги на наявність мінування перед початком руху колон.

«Ми виконували задачі з ураження та знищення сил умовного противника, мінували логістичні шляхи і доставляли дружнім підрозділам різні вантажі. Противника виявляв екіпаж аеророзвідки на комплексі Vector. Українська команда розгромила наступальні групи, які не були готові до масового ураження різними комплексами БПЛА», — згадує боєць 412 бригади позивним Нік, що брав участь у навчанні.

За його словами, навчання показали, що реалії сучасної війни диктують нові правила, до яких західні партнери не зовсім готові. Адже тактика механізованих штурмів з великою кількістю техніки вже не актуальна.

«І кожен, хто знаходиться на полі бою, повинен розуміти, що зараз основна загроза йде з неба. Зворотній зв’язок та свої коментарі ми партнерам надали», — наголосив Нік.

Колишній командир Центру військової розвідки Естонії Стен Рейманн додав, що результати цих навчань стали «справжнім шоком» для сил НАТО. За його словами, навчання продемонстрували, як Україна може сприяти загальноєвропейській безпеці.

Дата публікації 22:26, 14.02.26

