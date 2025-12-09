"Шок і нерозуміння": Україна ліквідує Інтернаціональні легіони– яка причина

Чому розформування Інтернаціональних легіонів викликало скандал

В Україні ліквідують інтернаціональні легіони, сформовані з іноземних добровольців.

Про це в інтерв’ю OBOZ.UA розповів майор Олександр Якимович, командир Другого інтернаціонального легіону оборони України.

У Легіонах проти розформування

Якимович підтвердив, що рішення про розформування інтернаціональних легіонів вже остаточно ухвалено.

«Усі накази, директиви, все видане. 31 грудня, тобто за трохи більше як двадцять днів, Другий легіон припинить існування, його буде ліквідовано як військову частину. Фактично йдеться про розформування інтернаціональних легіонів у складі Сухопутних військ», — зазначив командир.

За його словами, лишається лише Міжнародний легіон при ГУР.

«Три легіони, що були в Сухопутних військах, були бойовими, а четвертий виконував функції навчального центру. Він і надалі залишатиметься навчальним центром, але вже не буде називатися легіоном», — пояснив офіцер.

Якимович вважає, що його підрозділ варто було б залишити у такому самому вигляді в підпорядкуванні командувача Сухопутних військ, як він є зараз.

Тієї самої думки — заступник командира з артилерії 2-го Інтернаціонального легіону оборони України, підполковник Андрій Співак.

В інтерв’ю «Україській правді» Співак зізнався, що коли дізнався, що 2-ий Інтернаціональний легіон хочуть ліквідувати, у нього був шок.

«Наш Інтернаціональний легіон — це особлива військова частина. Не лише тому, що в нас є іноземці і ми знаємо, як служити разом із ними, а й тому, що ми беремо участь в особливому експерименті», — пояснив він.

За словами Співака, концепцію інновацій затвердив командувач Сухопутних військ Драпатий у січні цього року.

Також він пояснив, що до іноземців потрібен дещо особливий підхід. Є мовний і культурний бар’єри, їм треба добре роз’яснити задачі.

«Це шок і нерозуміння, чому так відбувається», — сказав Співак про реакцію іноземних добровольців на розформування.

Може зникнути механізм, що дає людей для фронту

Політолог Віталій Кулик у колонці на «ЦензорНет», пояснив, що іноземні добровольці демонструють високі результати — вони мотивовані та здатні виконувати складні завдання.

«А головне — існуюча система рекрутингу іноземних добровольців через Інтернаціональні легіони забезпечувала приплив нових бійців до Сил оборони України. Мова йде про тисячі людей. Коли власна мобілізація пробуксовує, а ТЦК проклинають у кожному дворі, чи розумно знищувати механізм, який дає людей для фронту», — розмірковує він.

Іноземних добровольців перекидають у Штурмові війська?

За словами Олександра Якимовича, Легіони переводять у склад Штурмових військ, які зараз формуються.

Якимович припустив, що ймовірно, не всі іноземні добровольці захочуть йти у штурмовики.

«Тому люди не зовсім розуміють таке рішення, адже це не просто зміна підпорядкування — це фактичне розформування. Плюс вони спілкуються з іншими легіонами, з тими, де цей процес вже майже завершився. Там також неоднозначні відгуки», — сказав він.

Що кажуть у Штурмових військах

Начальник новоствореного Управління штурмових підрозділів ЗСУ полковник Валентин Манько пояснив, що Інтернаціональні легіони є часткою Сухопутних військ і «до нас не мають жодного відношення».

«Штурмові підрозділи (війська) до даних легіонів не мають жодного відношення. У наших багатьох підрозділах вже не перший рік є свої іноземні підрозділи, свої перекладачі, своя підготовка іноземців. Якби вони до нас прийшли, для нас ніякого дива це не склало, ніхто б їх не розформовував», — сказав Манько.

У коментарі «Українській правді» Валентин Манько не відповів прямо на запитання, чи є він ініціатором розформування інтернаціональних легіонів. Він тільки визнав, що в цих підрозділах нині «працюють комісії і перевірки», а по завершенню цих перевірок «буде прийняте рішення».

Офіційна позиція Сухопутних військ

У Сухопутних військах запевнили, що високо цінують внесок іноземних добровольців, які разом з українськими військовими виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту. Наявні зміни там пояснили у необхідності «удосконалювати підходи до формування і застосування бойових підрозділів».

«Іноземні військовослужбовці, які укладають контракт із Збройними Силами України, і надалі матимуть можливість проходити службу відповідно до свого фаху, досвіду та підготовки. Їхній бойовий досвід буде інтегровано у підрозділи, де він може забезпечити найбільшу користь для виконання завдань оборони держави», — запевнили у Сухопутних військах.

Інтернаціональний легіон: історія створення

Про створення Інтернаціонального легіону президент Володимир Зеленський оголосив 27 лютого 2022 року. Тоді він закликав іноземців приєднуватися до боротьби проти російського окупанта.

Указом Зеленського від 1 березня 2022 року був запроваджений безвізовий режим в’їзду до України для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави-агресора.

Раніше видання The New York Times розповіло, що за Україну воюють сотні добровольців з Колумбії.

Командир взводу бригади Нацгвардії «Рубіж», герой України Владислав Стоцький розповів про переваги колумбійських добровольців.

