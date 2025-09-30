Шок на Івано-Франківщині: жінка вбила свекруху і залучила до злочину свого сина

Слідчі дії. Фото: поліція Івано-Франківської області

На Івано-Франківщині правоохоронці оперативно викрили мешканку Бурштина, яку підозрюють у вбивстві 65-річної свекрухи. За версією слідства, причиною злочину стали корисливі мотиви.

Про це повідомило поліція Івано-Франківської області.

26 вересня близько 11:00 до поліції звернулася жінка, заявивши, що не може зв’язатися зі свекрухою — уродженкою Донецької області, яка мешкала в Бурштині. Вона повідомила, що та не відповідає на дзвінки і не відчиняє двері. На виклик виїхали слідчо-оперативна група, слідчі та оперативники.

У квартирі правоохоронці виявили тіло 65-річної жінки з ознаками насильницької смерті. Розпочалося розслідування: перевіряли коло знайомих, вивчали записи з камер відеоспостереження та опитували свідків.

Зрештою з’ясувалося, що до злочину причетна сама заявниця — невістка загиблої. За даними слідства, вона заздалегідь спланувала вбивство, щоб заволодіти грошима свекрухи, та навіть залучила до протиправних дій свого малолітнього сина.

Підозрювану затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Їй оголосили про підозру за ч. 2 п. 6 ст. 115 ККУ — умисне вбивство з корисливих мотивів. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Жінці загрожує до 15 років ув’язнення. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури.

