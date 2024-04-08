Шок-платіжки: скільки українці віддадуть за комунальні послуги вже влітку

Найімовірніше, на першому етапі, тобто вже влітку, ми платитимемо на 20-30% більше.

Війна вносить корективи в усі аспекти життя і тарифи на комунальні послуги — не виняток. У квітні-травні в попередні роки суми в комунальних платіжках зазвичай збільшувалися. А як буде цього року? Чи подорожчають комунальні послуги?

Про все це розповіли експерти в ефірі ICTV в рамках телемарафону.

Тарифи на воду

Перше, що може подорожчати, це вода. Тариф на неї не переглядали упродовж трьох років. В Асоціації водоканалів вже заявляють про мільярдні збитки і наполегливо просять Нацкомісію з енергетики і комунальних послуг дозволити вартість води збільшити.

Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив: “На сьогодні водоканали не здатні забезпечувати свої функції згідно цього тарифу, практично під загрозою у нас знаходиться вся система водопостачання в Україні”.

Для споживачів ця новина неприємна. Бо згідно розрахунків водоканалів, нові тарифи, мʼяко кажучи, кусаються. Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук каже, що середній показник буде наближатися до 100-150 грн.

Але це неминуче. Водоканали вже мають чималі борги перед енергопостачальниками, через що жителі кількох обласних центрів мало не залишилися геть без води. Енергетики вимкнули струм для насосів та буквально паралізували роботу водопостачальників.

Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зауважив, що загальна цифра заборгованості водоканалів за електроенергію становить близько 8 млрд грн.

Ця ситуацію виникла через те, що вартість електроенергії від минулого року істотно зросла, а це вагома складова у тарифі на воду.

“До 40% — це вартість електроенергії, яку використовують водоканали. Електроенергія у нас вже двічі підвищувалася не для населення, для непобутових користувачів, промисловості, бізнесу”, — зазначив Юрій Корольчук.

І може здорожчати ще. Вже у квітні спливає термін дії тарифу на електроенергію та газ, а там не виключено, що чиновники наважаться їх переглянути. Хоча й переконують — поки таких намірів не мають.

Ситуація з електроенергією

Від початку повномасштабної війни вартість блакитного палива заморозили. Зі світлом інша історія — минулого року тариф підвищили. Все через масовані обстріли енергетичної інфраструктури восени 2022-го і взимку 2023-го.

Ситуація з ворожими атаками на ГЕС і ТЕЦ повторюється. Під час нещодавніх ракетних обстрілів загарбники вивели з ладу майже половину потужностей теплової генерації. Значних ушкоджень зазнали не лише ТЕЦ, але й найбільша в Україні гідроелектростанція ДніпроГЕС. Гроші на відновлення вкрай потрібні, а тому і питання — де їх взяти.

Володимир Омельченко прокоментував: “Компанією не передбачена в ціні така опція, що їхні обʼєкти будуть обстрілюватися і руйнуватися балістичними ракетами. Тому інших коштів, крім тих, які компанії заробляють на ринку від промисловості чи від населення, не існує”.

Яких висот може сягнути вартість електроенергії за таких умов? Прогноз експертів на першому етапі зростання може бути наступним: на третину. Олег Попенко каже — якщо зараз ми платимо 2,64 грн, то будемо платити 3,5 грн.

Але і це не межа, додає він: “Реальна комерційна ціна з урахуванням розподілу електроенергії, постачання, інших витрат, становить понад 6 грн”.

Та навіть такі шалені цифри за світло у платіжках — не вихід. Всі збитки електропостачальників вони не покриють.

“Жодна країна в світі не проводила політику відновлення інфраструктури за рахунок підняття тарифів. Відновлення інфраструктури, капітальний ремонт інфраструктури проводяться виключно за рахунок залучення коштів з місцевих бюджетів, з державного бюджету, за кошти міжнародних фінансових організацій, міжнародних кредитних організацій. Але точно не за рахунок підняття тарифів”, — розповів Олег Попенко.

Новини для споживачів газу

Але є і приємна новина для споживачів газу: тариф на блакитне паливо, скоріш за все, найближчим часом не переглядатимуть.

“Вони поки що захищені законом, який був ухвалений ще в серпні 2022-го року, згідно з яким накладено мораторій на зростання тарифів на теплопостачання, на гарячу воду і на розподіл газу”, — зазначив Олег Попенко.

Та й підстав для здорожчання немає, підтвердив Володимир Омельченко: “Ціни залишатимуться стабільними, оскільки вони достатньо сьогодні немалі. Нафтогаз здатен повністю покривати свої витрати”.

Хоча у далекій перспективі подорожчання блакитного палива теж буде. Тариф для населення нижчий за його ринкову ціну.

“В планах — підвищення тарифів до 9,5 грн. Ця позиція погоджена з МВФ, там також вимагають привести тарифи на електроенергію та на газ до ринкових тарифів”, — каже Олег Попенко.

Тарифи на обслуговування прибудинкових територій та вивіз сміття

Збільшитися, але незначно, можуть і тарифи на обслуговування прибудинкових територій та вивіз сміття. Це повʼязують з інфляцією. Відтак, нова загальна цифра у наших з вами платіжках зовсім не порадує.

“Якщо відштовхуватися від ціни 2,5-3 тис. грн, то людина, яка платила таку суму, буде платити після підвищення тарифів на тепло, воду, електроенергію, мінімум 5 тис. грн. Тобто в цілому платіжка виросте в два рази”, — говорить Юрій Корольчук.

Коли зміняться тарифи

Чи побачимо ми платіжки з новими тарифами вже у травні? Експерти переконують, все відбуватиметься поступово. Питання лише, що збільшиться у ціні першим — вода чи світло?

Юрій Корольчук стверджує — якщо хтось собі уявляє, що можна обійтись без підвищення тарифів на комунальні послуги, то це не так: “Слідом за підвищенням тарифів на електроенергію, цього року ми маємо побачити підвищення вартості на воду і на тепло вже у новому сезоні. Вже немає куди тягнути. Можливо, це не буде шокове підвищення одразу, але воно відбудеться”.

Однак скоріш за все, здорожчання навесні не почнеться.

“Підняття тарифів під час війни може викликати певний соціальний вибух. В основному тарифи на електроенергію намагаються піднімати влітку, тому 1 червня-1 липня — орієнтована дата, коли можуть підняти тарифи на електроенергію, а можливо і всі інші”, — каже Олег Попенко.

Найімовірніше, на першому етапі, тобто вже влітку, ми платитимемо на 20-30% більше.

Нагадаємо, російська армія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру в Україні. В ніч проти 8 квітня окупанти обстріляли об'єкти у двох регіонах країни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Шок-платіжки! Першими можуть здорожчати вода та світло!

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