Шоколад - добре, але життя важливіше: охорона Зеленського відібрала у нього смаколик через ризик убивства

Президент України Володимир Зеленський змушений був відмовитися від шоколадки, яку йому запропонував британський телеведучий і мандрівник Едвард Майкл "Беар" Гріллз. І все це - через ризик убивства.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

ЗМІ уточнює, що шматочок шоколаду Гріллз запропонував українському президентові під час особистої зустрічі, щоб налагодити стосунки. До України телеведучий приїжджав для знімань документального фільму в листопаді 2022 року. Однак тоді проти такого жесту виступила охорона президента. Там вирішили, що 48-річний британець може отруїти Володимира Зеленського.

"Служба охорони відібрала шоколад, який запропонував Зеленському Гріллз, через побоювання, що той міг намагатися отруїти українського президента", - зазначається у статті.

За даними The Telegraph, телеведучий поставився до такої обережності з розумінням.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії було здійснено п'ять спроб убити президента України Володимира Зеленського. Данілов уточнив, що всі спроби вбити главу держави були наприкінці лютого та на початку березня 2022 року.

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