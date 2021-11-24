Шоколадні батончики "Гулівер від АВК" отримали міжнародний статус Vegan

Компанія АВК першою серед українських виробників шоколаду отримала офіційний статус VEGAN для цілої низки своїх продуктів. Успішно пройшов сертифікацію і батончик "Гулівер від АВК".

Наразі представники світового лідера ліцензування вегетаріанських продуктів V-label офіційно підтвердили, що батончик є веганським продуктом.

Гулівер – легенда цукерка в асортименті АВК із 1991 року. Це цукерка на основі свіжоспечених вафель, начинки з шоколаду зі справжнім тертим фундуком та покриттям із чорного шоколаду. Гулівер – не містить молочних продуктів. Висока якість, улюблений шоколадний смак, що так подобається українським сім'ям, підтверджується і об’ємами продажів: не дивлячись на те, що ціна Гулівера набагато вища за середньоринкову, в 2021 році продажі у натуральному вираженні зросли на 40%. Усього ж, наприклад, лише з 2004 року компанія АВК виготовила вже понад 80 мільйонів цукерок.

В 2021 році міжнародний сертифікат VEGAN від V-label отримали ще чотири продукти компанії АВК. У категорії шоколадних виробів офіційно VEGAN отримали "АВК екстрачорний 80%", "АВК екстрачорний 67% без цукру" та "Чорний шоколад АВК без цукру". Вони стали першими українськими брендами шоколаду сертифікованими V-label. У категорії рослинного м'яса сертифікацію успішно пройшла котлета для бургера "Рублена" бренду DREAMEAT.

Довідка:

АВК – перший український виробник шоколаду, який отримав міжнародну сертифікацію VEGAN.

Компанія – один із лідерів національного кондитерського ринку, що вже понад 30 років виробляє цукерки, шоколад, злакові солодощі та іншу кондитерську продукцію. АВК відома українському споживачеві за такими брендами, як "Королівський Шарм", "Мажор", "KRESKO", "БамБук", "Гулівер", "Шоколад АВК", "Trufalie", "Трюфель", шоколад без цукру "FRUCTOSIO" та інші.

АВК входить до трійки найбільших кондитерських компаній України за обсягами виробництва та постійно впроваджує нові продуктові категорії. Наразі компанія трансформується з кондитерської в продуктову, розширюючи асортименти продукції корисними снеками BRUNCH і рослинним м'ясом DREAMEAT.

Міжнародна компанія-ліценціат VEGAN V-Label – заснована у 1996 році у Швейцарії, з ініціативи Європейського вегетаріанського союзу (EVU). В Україні компанія розпочала процес сертифікації у січні 2021р. Надання маркування в Україні координується офісом у Варшаві. V-Label має свої представництва більш ніж у 20 країнах і більш ніж 40 000 товарів у 54 країнах світу мають позначення V-Label на своїй упаковці, що повністю гарантує відсутність у складі речовин тваринного походження.