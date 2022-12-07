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Шоколадний чизкейк без випікання: десерт для Нового року і не лише

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
371
Час на прочитання
1 хв
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Шоколадний чизкейк без випікання: десерт для Нового року і не лише

Шоколадний чизкейк без випікання. Фото instagram.com/food_1333

Рецепт ідеального десерту на випадок, якщо мають прийти гості, а світло зникло, чи для святкування Нового року читайте в матеріалі ТСН.ua.

Переваги рецепту шоколадно- сиркового десерту:

  • готується швидко,
  • лише з 3 інгредієнтів,
  • не потрібно пекти,
  • такий смачний, що в роті тане.

Інгредієнти шоколадного чизкейка без випікання

  • Вершковий сир, можна використовувати філадельфію — 450 г
  • Шоколад, найкраще брати 70% — 340 г
  • Вершки 10% — 80 г

Як приготувати шоколадний чизкейк

  • 250 г шоколаду розтоплюємо на водяній бані.
  • Додаємо сир і добре перемішуємо, можна блендером.
  • Викладаємо масу до форми та відправляємо до холодильника на дві години.
  • Вершки нагріваємо, додаємо решту шоколаду і розмішуємо все до однорідної маси. Якщо треба, ставиом ще на водяну баню.
  • Заливаємо цим нашу сирну основу.
  • Відправляємо в холод на 10 хвилин.

Смачного.

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Дата публікації
Перегляди
371
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