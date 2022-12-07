Шоколадний чизкейк без випікання: десерт для Нового року і не лише

Рецепт ідеального десерту на випадок, якщо мають прийти гості, а світло зникло, чи для святкування Нового року читайте в матеріалі ТСН.ua.
Переваги рецепту шоколадно- сиркового десерту:
- готується швидко,
- лише з 3 інгредієнтів,
- не потрібно пекти,
- такий смачний, що в роті тане.
Інгредієнти шоколадного чизкейка без випікання
- Вершковий сир, можна використовувати філадельфію — 450 г
- Шоколад, найкраще брати 70% — 340 г
- Вершки 10% — 80 г
Як приготувати шоколадний чизкейк
- 250 г шоколаду розтоплюємо на водяній бані.
- Додаємо сир і добре перемішуємо, можна блендером.
- Викладаємо масу до форми та відправляємо до холодильника на дві години.
- Вершки нагріваємо, додаємо решту шоколаду і розмішуємо все до однорідної маси. Якщо треба, ставиом ще на водяну баню.
- Заливаємо цим нашу сирну основу.
- Відправляємо в холод на 10 хвилин.
Смачного.
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