Шокувальна історія: бойовий медик розповів про мобілізованого фактично без верхньої щелепи

Людина потребує довготривалого лікування.
Боєць розповів історію, яка вражає, про те, що мобілізували чоловіка фактично без верхньої щелепи.
Про це під час телемарафону розповів сержант ДШВ Юрій Бондар, позивний "Шаман", бойовий медик і один з опікунів проєкту "DentalFront".
"Звернувся один військовослужбовець, якому всього-на-всього 27 років, а в нього відсутня жувальна функція, як така. Пояснюю чому: тому що, фактично, верхньої щелепи в нього немає, а те, що там залишилося, підлягало негайному видаленню, тому що там вже йшов процес гниття. І він мобілізований... Як тоді можна говорити і про функціонал, і про дієвість... коли мені як не стоматологу конкретно зрозуміло, що ця людина потребує довготривалого і якісного лікування... І це займає явно не один місяць, навіть не три місяці і не пів року", - зауважив медик.
Раніше соціологи з'ясували, як українці ставляться до ідеї проведення виборів під час війни.
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