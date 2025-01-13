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Шокувальна знахідка на Рівненщині: під час робіт виявили людські кістки (фото)

Шокувальна знахідка на Рівненщині: під час робіт виявили людські кістки (фото)

Під час робіт на Рівненщині знайшли людські кістки часів Другої світової війни. / Фото: із соцмереж

Правоохоронці закликають громадян бути обережними та негайно повідомляти поліцію, якщо вони натрапили на підозрілі предмети.

До відділення поліції в селищі Гоща Рівненської області звернувся місцевий житель з тривожною знахідкою: на власній ділянці він натрапив на людські кістки та старі боєприпаси.

Як повідомляє “Гощанщина комфортна”, поліцейські офіцери оперативно відреагували на виклик.

До місця інциденту прибули вибухотехніки, які дослідили небезпечні знахідки та вжили заходів безпеки.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними та негайно повідомляти поліцію, якщо вони натрапили на підозрілі предмети або боєприпаси.

Під час робіт на Рівненщині знайшли кістки та зброю Другої світової війни. / ©
Під час робіт на Рівненщині знайшли кістки та зброю Другої світової війни.

Нагадаємо, що у Чехії новий господар щойно успадкованого від родича будинку виявив на його горищі радянські ракети.

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