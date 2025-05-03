На жінку надягли кайданки / © із соцмереж

Реклама

На Одещині поліцейські затримали мешканку Одеського району за підозрою у вбивстві дитини. Подія сталася цієї ночі за місцем мешкання жінки.

Про це повідомляє поліція Одеської області.



«Сьогодні вранці 43-річна жителька одного з населених пунктів Яськівської громади повідомила в поліцію про смерть дев’ятимісячної донечки, зазначивши: дитина померла несподівано.

Однак, під час слідчих дій поліцейські з’ясували, що мати у стані нервового зриву через плач маляти спричинила йому тілесні ушкодження», — йдеться у повідомленні.



Попередньо, смерть дитини настала внаслідок асфіксії (удушення). Точну причину встановить судово-медична експертиза.

Жінку затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 15-ти років або довічним ув’язненням.



В рамках провадження, розпочатого за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, призначено низку експертиз. Триває слідство.

Реклама

Нагадаємо, на Одещині жінка поранила власну доньку з пневматичної зброї, відлякуючи горобців.